Песков объяснил высокий рейтинг Путина успехами в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Успехи на фронте в зоне СВО оказывают влияние на рейтинг Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вся страна ждет успехов на фронте, и это является очень важным фактором для воодушевления наших сограждан", – отметил официальный представитель Кремля.

Результаты опросов россиян говорят о том, что российский лидер пользуется огромной поддержкой населения, добавил Песков. Существует незначительная волатильность числа одобряющих действия Путина, но в целом ничего не меняется, заключил пресс-секретарь президента.

По данным на 27 декабря 2024 года, уровень доверия граждан президенту РФ составляет 78%. 80% респондентов заявляли, что Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы РФ. По итогам прошедшего года 50% россиян назвали его политиком года.

