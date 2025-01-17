17 января, 12:07Политика
Песков объяснил высокий рейтинг Путина успехами в зоне СВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Успехи на фронте в зоне СВО оказывают влияние на рейтинг Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вся страна ждет успехов на фронте, и это является очень важным фактором для воодушевления наших сограждан", – отметил официальный представитель Кремля.
Результаты опросов россиян говорят о том, что российский лидер пользуется огромной поддержкой населения, добавил Песков. Существует незначительная волатильность числа одобряющих действия Путина, но в целом ничего не меняется, заключил пресс-секретарь президента.
По данным на 27 декабря 2024 года, уровень доверия граждан президенту РФ составляет 78%. 80% респондентов заявляли, что Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы РФ. По итогам прошедшего года 50% россиян назвали его политиком года.