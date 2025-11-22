Форма поиска по сайту

22 ноября, 13:09

Политика

ВС РФ освободили Звановку и Новое Запорожье

Фото: mil.ru

Российские военные освободили Звановку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, Звановку удалось освободить в результате решительных действий подразделений Южной группировки войск.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новое Запорожье", – добавили в министерстве.

Кроме того, трое военнослужащих Украины сдались в плен в ходе зачистки населенного пункта Ровное в ДНР. Они вышли к российским позициям с целью добровольной сдачи в плен.

Ранее группировка войск "Запад" освободила в зоне СВО населенные пункты Ямполь и Масликовка ДНР, а также Петропавловку в Харьковской области. Кроме того, российские военные продолжают бои за населенные пункты Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой.

Российские военные развернули флаги в освобожденном Купянске

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

