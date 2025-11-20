ВС РФ освободили Ямполь, Масликовку и Петропавловку в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка войск "Запад" Вооруженных сил России (ВС РФ) освободила в зоне СВО населенные пункты Ямполь и Масликовка Донецкой Народной Республики (ДНР), а также Петропавловку в Харьковской области. Об этом доложил командующий группировкой Сергей Кузовлев во время совещания Владимира Путина с военными.

Уточняется, что подразделения "Запада", действуя на краснолиманском направлении, взяли под контроль Ямполь, а также продолжили наступление к самому Красному Лиману – крупному узлу обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Здесь же, в пригороде населенного пункта, была освобождена Масляковка.

Кроме того, группировка войск "Запад" в районе Купянска Харьковской области освободила Петропавловку и продолжает бои за населенные пункты Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой.

Также в ходе совещания с президентом РФ начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что ВС РФ освободили город Купянск. Кроме того, в районе Купянска-Узлового удалось блокировать свыше десятка батальонов ВСУ, добавлял Путин. По словам Герасимова, российские силы наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании.

