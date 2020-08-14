Автоюрист раскритиковал идею лишать автохулиганов водительских прав

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Автоюрист Дмитрий Славнов заявил Москве 24, что в увеличении штрафов за повторное совершение мелкого хулиганства вплоть до лишения водительских прав нет необходимости. По мнению эксперта, нужно адресно подходить к решению подобных проблем.

"Повышение штрафов – это не панацея. Если мы сейчас будем повышать штрафы и лишать водительских прав, не факт, что все будут белые и пушистые. У нас и так все нормально. В основной массе – 99,9% случаев – у нас адекватные люди. Зачем их наказывать?" – считает Славнов.





Дмитрий Славнов автоюрист Нельзя по одной паршивой овце судить все стадо.

Он пояснил, что случай во Владивостоке, когда водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, выложив его впоследствии в интернет, единичный. Юрист уверен, что необходимо прорабатывать локально подобные случаи.

"Надо работать именно с этим человеком. Когда на теле у нас вскакивает прыщ, мы же не мажем все тело зеленкой. Мы боремся локально с этим прыщом. Нужно работать именно с такими людьми", – заявил Славнов.





Дмитрий Славнов автоюрист Мне кажется, работать методом кнута, постоянно повышать штрафы – это не панацея. Общество в большинстве своем и так нормальное.

Ранее стало известно, что штрафы за совершение повторного мелкого хулиганства предлагают увеличить, а для злостных нарушителей – расширить перечень наказаний. В Госдуме началась подготовка соответствующего законопроекта, заявила автор инициативы, зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

По ее словам, сейчас такая ответственность предусмотрена только за хулиганские действия в интернете, в том числе в отношении власти.

"Мы же предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство", – объяснила депутат.

Она подчеркнула, что если нарушитель привлекался по аналогичным случаям более двух раз, то список возможных наказаний должен быть расширен. Туда могут включить, например, лишение права управления транспортом, если хулиганство совершалось с его использованием.

Приступить к разработке такого законопроекта парламентарий решила после июньского инцидента во Владивостоке, когда водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, выложив его впоследствии в интернет. На камеру молодой человек говорил, что его не волнует мнение осуждающих.

Был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, материалы переданы в суд. Юношу оштрафовали на 80 тысяч рублей, сообщало управление МВД по Приморскому краю.

