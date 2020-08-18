В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше авто багажник

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Госавтоинспекция России опровергла информацию, согласно которой за размещение на крыше машины багажника владельцев транспортных средств начнут штрафовать. Об этом ТАСС рассказали представители ведомства.
Кроме того, водителей не будут штрафовать за дополнительное световое оборудование и фаркопы.
"Авторы публикаций утверждают, что за установку так называемого нештатного оборудования, в частности фаркопов, внешних световых приборов, а также дополнительных багажников, в том числе на крыше автомобилей, владельцы транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности", – сообщили в ГИБДД.
Как отметили в Госавтоинспекции, представленная в СМИ информация не соответствует действительности.
При этом автомобилистам перед установкой дополнительного оборудования рекомендовали изучить техрегламент.
Ранее общественники предложили ужесточить наказание для пьяных водителей за езду с детьми. Сейчас за езду в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.
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