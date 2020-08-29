ГИБДД напомнила велосипедистам и мотоциклистам столицы о необходимости использовать защиту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичная ГИБДД напомнила велосипедистам и мотоциклистам о необходимости соблюдать ПДД и использовать защиту. Об этом говорится в Twitter-профиле ведомства.

По информации Госавтоинспекции, 28-29 августа сотрудники ГИБДД Москвы проводят профилактическое мероприятие, которое направлено на снижение количества аварий. Кроме того, инспекторы выявляют водителей, нарушающих ПДД.

Данный рейд называется "Вело-мототранспорт".

Ранее говорилось, что в столице проверят безопасность дорог возле учебных заведений. Как отмечают полицейские, за лето дети отвыкают от интенсивного городского движения.