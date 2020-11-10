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Москва 24

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Общество

03:29

МЧС сообщило о возможных крупных ДТП в европейской части РФ из-за ухудшения погоды

общество погода транспорт ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС России предупредило о возможных крупных ДТП в европейской части страны. Об этом передает ТАСС.

Как отметили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС, до конца текущей недели на указанной территории возможно образование тумана и гололедицы.

"Высока вероятность возникновения туманов в пониженных участках местности и гололедных явлений, которые могут привести к крупным дорожно-транспортным происшествиям на большей части европейской территории РФ", – рассказали в МЧС.

Там подчеркнули, что в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Коми ожидается образование снежных заносов на дорогах. При этом наибольшее количество нарушений транспортного сообщения вновь ожидается в Оренбургской области и Башкирии.

"Сезонная повторяемость происшествий в этих субъектах не снижается, что говорит о недостаточности проводимых превентивных мероприятий", – заявил начальник института Сергей Диденко.

В этой связи во ВНИИ ГОЧС попросили Минтранс и органы повседневного управления заинтересованных министерств и ведомств направить усиленные ресурсы на реализацию мер по предупреждению автомобильных аварий. Ученые также призвали Росгидромет оперативнее информировать органы МЧС об изменениях погодных условий.

Ранее экстренное предупреждение из-за сильного ветра было объявлено в Москве. Синоптики также сообщали жителем столицы об образовании гололедицы.

В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности

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