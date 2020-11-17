Названы способы, как уберечь смартфон в холодную погоду

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты представили советы для защиты современных смартфонов от зимнего холода. О рекомендациях рассказала "Российская газета".
Лучшим решением будет ношение устройства как можно ближе к телу. Подойдет карман брюк или внутренний отдел куртки. При этом доставать его следует как можно реже – жидкокристаллические экраны могут замерзнуть, а OLED-панели вообще не предназначены для холодов.
От низкой температуры страдают и аккумуляторы. Остывший на морозе смартфон нельзя заряжать, пока он не нагреется до комнатной температуры. Аналогичный совет касается и использования устройства сразу после улицы – ему нужно дать время согреться, чтобы исключить появление внутреннего конденсата.
Дополнительной мерой защиты станет приобретение чехла. Покрытие поможет сохранить смартфон при падении на лед или ледяную кашу под ногами.
Если же ситуация дошла до образования конденсата под экраном, то телефон необходимо высушить. Для этого надо вынуть сим-карту и по-возможности аккумулятор. Лишняя влага испарится из устройства примерно за сутки.
Ранее эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко отметил факторы, которые приводят к быстрой разрядке аккумуляторов смартфонов. Одна из наиболее низких причин – низкая температура батареи.
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