Высота снежного покрова в Москве местами достигла 3 сантиметров

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
За три часа снегопада в Москве в среднем выпало 2 миллиметра осадков. Высота снежного покрова местами составляет 3 сантиметра, сообщает портал "Метеоновости".
По прогнозам, до конца суток снег в столице продолжится. Температура воздуха стала отрицательной, поэтому снег не будет таять.
Ранее в МЧС предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в столичном регионе. До утра 21 ноября ожидается мокрый снег, снег, гололед, местами сильная гололедица и усиление ветра с порывами 11-16 метров в секунду.
Коммунальные службы приступили к противогололедной обработке мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, а также площадок торможения на остановках общественного транспорта.
На отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Проводится обработка противогололедными материалами тротуаров и дворовых территорий.
ЦППК следит за изменениями погодных условий и своевременно проводит уборку более двух тысяч остановочных пунктов. Снег убирают с платформ и на сходах с них. Также сотрудники компании обрабатывают платформы противогололедным материалом.
ЦОДД попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт
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