Высота снежного покрова в Москве местами достигла 3 сантиметров

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За три часа снегопада в Москве в среднем выпало 2 миллиметра осадков. Высота снежного покрова местами составляет 3 сантиметра, сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам, до конца суток снег в столице продолжится. Температура воздуха стала отрицательной, поэтому снег не будет таять.

Ранее в МЧС предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в столичном регионе. До утра 21 ноября ожидается мокрый снег, снег, гололед, местами сильная гололедица и усиление ветра с порывами 11-16 метров в секунду.

Коммунальные службы приступили к противогололедной обработке мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, а также площадок торможения на остановках общественного транспорта.

На отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Проводится обработка противогололедными материалами тротуаров и дворовых территорий.

ЦППК следит за изменениями погодных условий и своевременно проводит уборку более двух тысяч остановочных пунктов. Снег убирают с платформ и на сходах с них. Также сотрудники компании обрабатывают платформы противогололедным материалом.