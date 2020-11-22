В Москве спрогнозировали метель вечером 22 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снегопад и усиление ветра прогнозируются в Москве вечером воскресенья, 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

"Наиболее заметные осадки прогнозируются сегодня во второй половине дня, преимущественно в виде снега. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-17 метров в секунду, что приведет к метели", – рассказал научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.

Специалист предупредил, что в столице вырастет толщина снежного покрова. Так, в центре Москвы уже сейчас он составляет порядка 4 сантиметров, а по городу ожидается динамика в пределах 2-5 сантиметров.

В Гидрометцентре отметили, что на предстоящей неделе сильных осадков не прогнозируется. По словам Вильфанда, температура будет держаться около и выше нормы.

