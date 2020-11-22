На следующей неделе синоптики прогнозируют в Москве снегопады, переходящие в дожди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снегопады, переходящие в дожди, обрушатся на столичный регион на следующей неделе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр "Фобос".

В сообщении отмечается, что в Москве может наблюдаться небольшая гололедица.

"Днем в столице от 0 до плюс 3 градусов, что немного теплее, чем положено в это время года по климату", – сообщили в "Фобос".

Ранее специализированную коммунальную технику вывели на улицы Москвы для противогололедной обработки.