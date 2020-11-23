Снегопад придет в Москву в понедельник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице ожидается снегопад в понедельник, 23 ноября. Температура воздуха в Москве составит от 0 до +2 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Кроме того, отмечается, что в воздухе будет пониженное содержание кислорода, а также возмущенный геомагнитный фон.

Ранее синоптики рассказали, что прирост снежного покрова в Москве к утру 23 ноября может увеличится на 2-4 сантиметра.

С началом снегопада городские службы проводят противогололедную обработку тротуаров и дворовых территорий и опасных участков дорог.