Москвичей предупредили о падении атмосферного давления к выходным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве к концу недели понизится атмосферное давление. Об этом предупредили метеорологи.
В частности, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в интервью --[rss.rbc.ru]-[top_stories_brief_news]]РБК заявила, что атмосферное давление в течение недели будет колебаться.
"От 27 ноября к 28 ноября атмосферное давление понизится за сутки на 9–11 единиц", – рассказала эксперт.
Она отметила, что в понедельник, 23 ноября, атмосферное давление было чуть ниже нормы.
"23 ноября магнитный фон был слабо возмущенным, отдельные возмущения возможны в последующие два дня, потом магнитное поле все-таки будет преимущественно спокойным", – пояснила Позднякова.
Как отметила метеоролог, низкое атмосферное давление на фоне температуры выше нормы и высокой влажности воздуха может понизить содержание кислорода в воздухе.
Ведущий специалист Фобос Евгений Тишковец выразил мнение, что теплый воздух всегда имеет наименьшую насыщенность кислородом.
"Это воздух, которым человек дышит, и может образоваться дефицит кислорода", – заметил Тишковец.
Специалист добавил, что в столице установился теплый циклон атлантического происхождения. Он пробудет в регионе до конца недели.
Ранее синоптики предупреждали москвичей о "погодной гипоксии". Жителям столицы советовали следить за здоровьем, а также не допускать переохлаждения.
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