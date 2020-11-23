Москвичей предупредили о "погодной гипоксии"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самочувствие москвичей 23 ноября могло ухудшиться из-за погодных изменений, в частности из-за понижения атмосферного давления и геомагнитных возмущений. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

Кроме того, специалисты заявили, что на самочувствии горожан могло сказаться недостаточное содержание кислорода в воздухе.

Эксперты рассказали, что подобные метеоусловия могли вызвать у москвичей приступы стенокардии, мигрени, а также скачки артериального давления. В результате могла ощущаться психологическая нестабильность, добавили метеорологи.

В связи с установлением в Москве "температурных качелей" эксперты рекомендовали жителям столицы в течение следующих дней следить за здоровьем, а также не допускать переохлаждения.

Ранее москвичей предупреждали о ледяных дождях. Сообщалось, что высота снежного покрова может достичь 10 сантиметров.