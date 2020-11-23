Москвичей предупредили о ледяных дождях

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ледяные дожди ожидаются в Москве днем 23 ноября, сообщает центр погоды "Фобос".
Отмечается, что в настоящее время снегопад в столице выходит на пик. Высота снега в Москве составляет порядка 10 сантиметров, сообщили синоптики.
"К полудню интенсивность осадков снизится, но в отдельных районах они перейдут в ледяные дожди. Во второй половине дня вероятность их формирования снизится, а температура повысится до плюс 2", – рассказали в "Фобосе".
24 ноября в Москве продолжится влияние атлантического воздушного потока. В связи с этим, по словам синоптиков, осадки будут переходить в жидкую фазу. Ожидается, что в середине недели в Москве наступят морозы.
После этого в Москве установится еще один атлантический циклон, заверили синоптики. Отмечается, что в ночь на четверг температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Однако уже днем она составит плюс 2 градуса.
"При переходе температуры через 0 опять возможны ледяные дожди", – сообщили синоптики.
Ранее специалисты заявили, что дожди и мокрый снег будут идти в Москве практически каждый день на протяжении этой недели. Средняя температура воздуха в столице составит +1... +3 градуса днем и -1... +1 градус – ночью.
23 ноября в столице ожидается снегопад. Температура воздуха составит 0... +2 градуса. При этом в Москве ожидается юго-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
В связи с текущими погодными условиями на улицы столицы вывели специализированную коммунальную технику. Сообщалось, что в Москве проводят противогололедную обработку тротуаров и дворовых территорий.
Москву накрыл североатлантический циклон "Сара"
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