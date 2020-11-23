Синоптики рассказали, когда циклон "Сара" покинет Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Циклон "Сара" уйдет из Москвы в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
Он отметил, что погодное явление продолжит оказывать влияние на Европейскую часть России. Из-за циклона погода в Москве во вторник будет пасмурной, также возможны мокрые снегопады, сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха при этом составит около +2... +3 градусов. Однако в ночь со вторника на среду в Москве ожидается "промежуточный гребень".
"Подморозит, чуть-чуть погода улучшится, а на второй день подойдет следующий циклон, но это не "Сара", это его собрат в системе гигантской североатлантической депрессии. Циклон уже придет под другим именем. А "Сара" пойдет дальше утюжить более континентальные части Европейской России", – сообщил Тишковец.
Он добавил, что в настоящее время снегопад в Москве закончился, однако это временное явление. По словам синоптика, осадки вновь начнут выпадать в столице с ночи вторника.
Синоптик подчеркнул, что при этом температура составит от 0 до +3 градусов. Он уточнил, что снежный покров в Москве будет снижаться в течение недели, но не исчезнет окончательно.
Ранее москвичей предупредили о возможности возникновения ледяных дождей днем 23 ноября. Отмечалось, что высота снега в столице составляет порядка 10 сантиметров. Кроме того, синоптики пообещали наступление морозов в Москве в середине недели.
До этого специалисты заявили, что дожди и мокрый снег будут идти в Москве практически каждый день на протяжении этой недели. Средняя температура воздуха в столице составит +1... +3 градуса днем и -1... +1 градус – ночью.
Высота сугробов в Москве выросла до 15 см
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