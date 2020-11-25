Синоптик рассказала, сколько оттепель продлится в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС рассказала, сколько продлится оттепель в Москве.

Синоптик отметила, что в ближайшие пять дней погода не изменится.

"В воскресенье наметится тенденция для изменений, но будет понижение температуры или нет, говорить пока рано", – пояснила эксперт.

Макарова добавила, что в ближайшие дни существенных осадков не ожидается. При этом в некоторых районах города они будут проявляться почти каждый день.

По информации Гидрометцентра, в среду в Москве прогнозируется до +2 градусов, в четверг и пятницу ожидается 1–3 градуса тепла. В субботу столбики термометров в городе покажут от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в воскресенье – от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла.

Ранее москвичей предупредили о гололеде в ближайшие дни. В связи с этим в городе объявили желтый уровень погодной опасности.