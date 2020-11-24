Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:37

Москвичей предупредили о гололеде в ближайшие дни

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 21:00 25 ноября до 21:00 26 ноября из-за гололеда, сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам, днем 25 ноября местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха в столице составит от нуля до +2 градусов, по области – от -3 до +2 градусов.

Синоптики также предупреждают, что 26 ноября ночью местами пройдет небольшой снег, ожидается гололед, температура в Москве составит до -3 градусов, в регионе – до -5.

Ранее жителей столицы предупредили о падении атмосферного давления к концу недели. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что от 27 ноября к 28 ноября атмосферное давление понизится за сутки на 9–11 единиц.

Также синоптики предупреждали москвичей о "погодной гипоксии". Жителям столицы советовали следить за здоровьем, а также не допускать переохлаждения.

"Атмосфера": в Москве ожидается небольшой снег с дождем

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать