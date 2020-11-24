Москвичей предупредили о гололеде в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 21:00 25 ноября до 21:00 26 ноября из-за гололеда, сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам, днем 25 ноября местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха в столице составит от нуля до +2 градусов, по области – от -3 до +2 градусов.

Синоптики также предупреждают, что 26 ноября ночью местами пройдет небольшой снег, ожидается гололед, температура в Москве составит до -3 градусов, в регионе – до -5.

Ранее жителей столицы предупредили о падении атмосферного давления к концу недели. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что от 27 ноября к 28 ноября атмосферное давление понизится за сутки на 9–11 единиц.

Также синоптики предупреждали москвичей о "погодной гипоксии". Жителям столицы советовали следить за здоровьем, а также не допускать переохлаждения.