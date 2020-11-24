Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снег в Москве растает уже 24 ноября из-за дождя и теплой погоды, сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики напомнили, что теплый день 23 ноября с температурой 1–2 градуса сменился такой же теплой ночью с дождем.

"Все это привело к быстрому таянию ранее выпавшего снега. На утро 24 ноября на 6 сантиметров убыло снега на ВДНХ, на 4 сантиметра – в Тимирязевской сельскохозяйственной академии и Балчуге. В МГУ высота снежного покрова уменьшилась с 15 до 12 сантиметров", – говорится в сообщении.

Ожидается, что днем во вторник при плюсовой температуре снег продолжит таять и местами от него останутся лишь воспоминания.

24 ноября в столице сохранится пасмурная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в Москве составит 1–3 градуса выше нуля, в Подмосковье – от -1 до +4 градусов.

Ранее москвичей предупреждали о ледяных дождях. Сообщалось, что высота снежного покрова может достичь 10 сантиметров.

До этого специалисты заявили, что дожди и мокрый снег будут идти в Москве практически каждый день на протяжении этой недели. Средняя температура воздуха в столице составит +1... +3 градуса днем и -1... +1 градус – ночью.