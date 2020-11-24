Пасмурная погода с мокрым снегом придет в Москву во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 24 ноября, в столице сохранится пасмурная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха в Москве составит 1–3 градусов выше нуля, в Подмосковье – от -1 до +4 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее москвичей предупреждали о ледяных дождях. Сообщалось, что высота снежного покрова может достичь 10 сантиметров.

До этого специалисты заявили, что дожди и мокрый снег будут идти в Москве практически каждый день на протяжении этой недели. Средняя температура воздуха в столице составит +1... +3 градуса днем и -1... +1 градус – ночью.