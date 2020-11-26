Синоптик рассказал, когда в Москве сформируется постоянный снежный покров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Постоянный снежный покров образуется в Москве к 1 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, на рубеже ноября и декабря в столице сформируется температура, при которой снег таять не будет.

"То есть рассчитывать на таяние вновь выпавшего снега не приходится. Поэтому будем надеяться на то, что к 1 декабря хоть какой-то снежный покров в Москве сформируется", – отметила Позднякова.

Она добавила, что 26 ноября в столице снова появится снег. Однако появившийся покров будет кратковременным. По словам Поздняковой, он долго не продержится, поскольку впоследствии в Москве пройдут дожди.

"Он может растаять к завтрашнему утру, потому что температура воздуха у нас будет около нуля градусов", – отметила синоптик.

Ранее сообщалось, что на Москву надвигается циклон "Таня". В связи с этим вечером 26 ноября в столице ожидаются мокрый снег и гололедица.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в ближайшие дни температура в Москве будет превышать климатическую норму. В пятницу и субботу столбики термометров будут варьироваться в диапазоне от -1 до +2 градусов. Кроме того, местами возможны мокрый снег с дождем и гололедица.