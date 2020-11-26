Дорожные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Подмосковье дорожные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Синоптики сообщают, что в ближайшие несколько часов в регион придет циклон "Таня".

"В регионе в ближайшие часы ожидаются снег с дождем и ветер до 10 метров в секунду. Дорожные службы проведут превентивную обработку дорог противогололедными материалами", – говорится в сообщении пресс-службы Минтранса Подмосковья.

Также синоптики прогнозируют в Московской области потепление до плюс 3 градусов и гололед.

Ранее замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в первые дни зимы в Москве ожидается теплая погода. В частности, 1 декабря температура воздуха составит +4 градуса, 2 декабря – от +2 до +3 градусов.