МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Туман и гололедица прогнозируются в Москве. Об этом информирует сайт столичного главка МЧС РФ.
По прогнозам специалистов, туман в столице сохранится до 9:00 27 ноября.
"Ожидается туман с видимостью 500–700 метров. Местами гололедица", – сообщили в МЧС.
В связи с непогодой сотрудники ведомства посоветовали водителям снижать скорость и держать дистанцию. Кроме того, стоит избегать обгонов, перестроений и опережений.
Пешеходов в МЧС попросили обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.
Ранее москвичей предупредили о мокром снеге и ледяном дожде. Сообщалось, что осадки ухудшат видимость до 1–2 километров.
Жителей Подмосковья МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице. В министерстве сообщали, что непогода сохранится до 01:00 27 ноября.
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