МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туман и гололедица прогнозируются в Москве. Об этом информирует сайт столичного главка МЧС РФ.

По прогнозам специалистов, туман в столице сохранится до 9:00 27 ноября.

"Ожидается туман с видимостью 500–700 метров. Местами гололедица", – сообщили в МЧС.

В связи с непогодой сотрудники ведомства посоветовали водителям снижать скорость и держать дистанцию. Кроме того, стоит избегать обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходов в МЧС попросили обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее москвичей предупредили о мокром снеге и ледяном дожде. Сообщалось, что осадки ухудшат видимость до 1–2 километров.

Жителей Подмосковья МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице. В министерстве сообщали, что непогода сохранится до 01:00 27 ноября.