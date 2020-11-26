МЧС предупредило жителей Подмосковья о мокром снеге и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области в ближайшие часы ожидаются мокрый снег и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В министерстве рассказали, что непогода сохранится до 01:00 27 ноября. В связи с этим дорожные службы в Подмосковье переведены в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что причиной мокрого снега и гололедицы в Москве станет циклон "Таня". Синоптики спрогнозировали температурные "ледяные качели", при которых днем столбики термометров показывают плюсовые значения, а ночью – минусовые.

По мнению синоптиков, снежный покров в Москве в четверг может достичь двух сантиметров. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что постоянный снежный покров образуется в столице к 1 декабря.

