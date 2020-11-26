В Гидрометцентре сочли нецелесообразным давать имена циклонам в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Присваивать имена циклонам в России нецелесообразно из-за их неоднозначного поведения, считает главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мы пытались уже разработать какие-то правила для присвоения им имен в России, но мы поняли, что для нашей страны это неудачная идея из-за их взаимодействия и неоднозначного поведения", – заявила специалист.
По словам Макаровой, циклоны периодически объединяются и разделяются. Штормы с индивидуальными свойствами, аналогичные британским, для РФ редкость и возможны только в дальневосточном регионе. Однако специалист подчеркнула, что подобная практика не обсуждается.
В Гидрометцентре уточнили, что приближающийся к Москве циклон "Таня" был назван институтом метеорологии в Германии, который продает права на присвоение имен штормам. Макарова уточнила, что на данный момент такая практика в РФ является способом привлечь внимание СМИ.
Ранее сообщалось, что циклон "Таня" скоро принесет в столицу мокрый снег и гололедицу. Штормовой фронт движется из Санкт-Петербурга.
На Москву надвигается циклон "Таня"
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