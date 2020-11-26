До 2 сантиметров снега может выпасть в Москве в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве начался снегопад. По мнению синоптиков, снежный покров в городе может достичь 2 сантиметров. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

Отмечается, что на территории ТиНАО и на западе Подмосковья земля уже покрылась снегом.

Ранее сообщалось, что причиной мокрого снега и гололедицы в Москве станет циклон "Таня". Синоптики прогнозировали температурные "ледяные качели", при которых днем столбики термометров показывают плюсовые значения, а ночью – минусовые. В связи с этим ожидается образование гололедицы.

В Московской области также ожидается снег с дождем, в связи с этим дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

При этом специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в столице в ближайшие дни температура воздуха будет превышать климатическую норму. Первые дни зимы также обещают быть теплыми.

