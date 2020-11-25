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Москва 24

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Общество

18:52

Москвичей предупредили о тумане и гололедице

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС предупреждает москвичей об образовании тумана в ТиНАО и ЗелАО. Кроме того, специалисты заявляют, что на дорогах ожидается гололедица.

"Ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, гололедица", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Предупреждение действует с 21:00 25 ноября до 10:00 26 ноября. Уточняется, что видимость в столице при тумане составит до 800 метров.

В связи с этим в МЧС рекомендовали водителям снижать скорость движения, а также увеличивать дистанцию.

"Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений", – напомнили специалисты.

Кроме того, пешеходам при движении в туман посоветовали обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее стало известно, что циклон "Таня" принесет в Москву снег с дождем. Отмечалось, что видимость может упасть до 300 метров.

Кроме того, синоптики предупреждали об ухудшении погоды с четверга. По мнению специалистов, из-за перепада температур и отставания погоды от климатической нормы можно не ожидать скорого появления в городе полноценных сугробов.

Жителей столичного региона предупредили о сильном тумане

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