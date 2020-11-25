Циклон "Таня" принесет в Москву снег с дождем

На Москву движется новый циклон. Уже вечером синоптики обещают уверенный минус. По их прогнозам, дороги покроет гололедица, а в ТиНАО и Зеленограде ожидается туман. Видимость может упасть до 300 метров.

Росгидромет заранее объявил повышенной уровень погодной опасности на 24 и 25 ноября. Циклон "Сара", который завалил город снегом, покидает столицу. Ему на смену идет циклон "Таня". Он несет усиление ветра, мокрый снег и дожди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.