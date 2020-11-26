Москвичей предупредили о мокром снеге и ледяном дожде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве ожидаются мокрый снег и ледяной дождь. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Синоптики предупредили, что снежные осадки могут перейти в дождь, а после 1:00–2:00 ослабеют и прекратятся. Следующая зона осадков в виде мокрого снега подойдет к столице к 10:00–11:00 пятницы, уточнили специалисты.
Отмечается, что осадки ухудшат видимость на дорогах до 1–2 километра. В связи с этим горожан призвали быть внимательными.
Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о мокром снеге и гололедице. В министерстве рассказали, что непогода сохранится до 01:00 27 ноября. В связи с этим дорожные службы в Московской области были переведены в режим повышенной готовности.
По словам метеорологов, причиной мокрого снега и гололедицы в столичном регионе стал циклон "Таня".
Также синоптики заявляли, что постоянный снежный покров образуется в Москве к 1 декабря. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что на рубеже ноября и декабря в столице сформируется температура, при которой снег таять не будет.
Циклон "Таня" накрыл Москву
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