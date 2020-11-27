Москву накроет антициклон "Сибиряк"

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Антициклон "Сибиряк" с середины следующей недели сместит циклон "Таня", сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в столицу придет солнечная, сухая погода. Морозы усилятся до 7–12 градусов ночью и 2–7 градусов – днем.

"Это вторая половина следующей недели, ближе к выходным. С приходом зимы календарной придет и зима метеорологическая", – цитирует Тишковца РИА Новости.

Синоптик отметил, что с сибирскими антициклонами всегда связана солнечная, малооблачная и морозная погода. Он добавил, что иногда этот антициклон называют монгольским.

Ранее сообщалось, что последствия циклона "Таня" в виде мокрого снега, дождя и слякоти сохранятся в столичном регионе до понедельника. По прогнозу синоптиков, осадки слабой интенсивности ожидаются в Москве в пятницу начиная с 15 часов и ближе к вечеру. Выпасть может 2–3 сантиметра осадков.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сохранении снега, дождя и повышенной облачности в Москве до конца ноября.