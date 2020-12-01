Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Атмосферное давление в Москве 5 и 6 декабря достигнет рекордно высоких значений. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, на погоду в столичном регионе окажет значительное влияние мощный антициклон.

"Атмосферное давление в Москве превысит значение 765 миллиметров ртутного столба (1020 гПа) и станет рекордно высоким", – уточнили специалисты.

Максимальный уровень атмосферного давления для 5 декабря зафиксировали в 2001 году. Тогда оно составило 764,3 миллиметра ртутного столба. Для 6 декабря этот показатель равен 766,9 миллиметра ртутного столба.

По данным синоптиков, во вторник, 1 декабря, в Москве и Московской области будет облачная погода. Местами ожидаются снег и гололедица, а температура воздуха будет варьироваться от минус 1 до плюс 1 в столице и до 4 градусов мороза в Подмосковье.

