МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мокрый снег и гололедица ожидаются в западных и северных районах Москвы и Подмосковье до 11:00 утра вторника, 1 декабря.

Как сообщила пресс-служба МЧС по городу, также возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями водителям рекомендовали воздержаться от поездок, а также значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию.

В то же время пешеходам советовали соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

По прогнозам Метеобюро, в Москве на текущей неделе температура воздуха постепенно опустится до минус 6 градусов.