Синоптики рассказали, когда в Москву придут морозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С приходом календарной зимы в Москве усилится мороз и сформируется снежный покров, говорится на портале "Метеоновости".

Синоптики рассказали, что в первый день зимы температура воздуха понизится до отрицательных значений. В городе может образоваться снежный покров высотой 1–4 сантиметра.

"Днем в среду, 2 декабря, снег прекратится, а морозец станет усиливаться. Средняя суточная температура воздуха станет отрицательной. И до конца недели в столичном регионе будет все по-зимнему: и снег ляжет, и мороз сохранится", – говорится в прогнозе.

В понедельник, 30 ноября, в столице и Московской области ожидаются облачная погода, небольшие осадки и до 3 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 12–14 метров в секунду.

