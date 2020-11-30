Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 30 ноября, в столице и Московской области ожидаются облачная погода, небольшие осадки и до 3 градусов тепла. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"Днем 30 ноября ожидается облачная погода с небольшими осадками. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов тепла, по области – до плюс 3 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 12–14 метров в секунду.

Метеорологи отмечают, что в последний календарный день осени погода в столичном регионе по температурному режиму будет больше соответствовать погоде конца октября.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда зимняя погода придет в Москву. Сообщалось, что климатическая зима в столице наступит вместе с приходом календарной.

Замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказывал, что в первые дни декабря столбики термометров будут показывать от 0 до +4 градусов. Вместе с тем ожидаются несильные дождь и снег, а также переменная облачность, уточнил синоптик.