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Москва 24

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Общество

13:29

Синоптики рассказали о погоде в России в декабре

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В декабре температура выше нормы ожидается на большей части азиатской территории России. Особенно высокая аномалия прогнозируется на севере Красноярского края и в Якутии, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Севернее Центрального федерального округа температура тоже будет выше нормы. На южной половине Европейской России – в Приволжском федеральном округе и в центре Урала – в районе нормы.

Холоднее, чем обычно, будет на юге Приволжского и Уральского федеральных округов. Избыток осадков прогнозируется на севере европейской и азиатской части страны. Дефицит – на юго-востоке европейской территории страны – от Черноземья до Татарстана.

Дефицит осадков также ждет юг Урала до Оренбурга, Якутию, Забайкалье и Амурскую область.

По прогнозам Метеобюро, в Москве на текущей неделе влажная осенняя погода сменится зимней, температура воздуха постепенно опустится до -6.

В ночь на вторник Москву накроет мокрый снег, который сохранится и днем. Одновременно с этим понизится и температура воздуха – в Москве она составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 4 до плюс 1 градуса.

Поскольку в последующие дни среднесуточная температура будет слабоотрицательной, не исключается формирование снежного покрова в 1–3 сантиметра уже с 1 декабря.

Ранее стало известно о приходе аномального холода в ряд российских регионов на текущей неделе. Настоящий холод ожидает жителей Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, а также Башкирии и Татарстана. Кроме того, холодно будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске.

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