Синоптик рассказала, когда в Москву придет зима

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на текущей неделе влажная осенняя погода сменится зимней, температура воздуха постепенно опустится до минус 6, уже во вторник может сформироваться устойчивый снежный покров. Такой прогноз дала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По словам синоптика, в ночь на вторник Москву накроет мокрый снег, который сохранится и днем. Одновременно с этим понизится и температура воздуха – в Москве она составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 4 до плюс 1 градуса. Поскольку в последующие дни среднесуточная температура будет слабоотрицательной, Позднякова не исключает формирование снежного покрова в 1–3 сантиметра уже с 1 декабря.

"На неделе погода будет меняться, сегодня у нас еще осенний день, пасмурный, без снежного покрова, если и будут приниматься осадки, то в виде мелкого дождика. С 1 декабря характер погоды будет меняться", – рассказала Позднякова.

Она уточнила, что в среду днем температура в столице упадет до минус 1–3 градусов, по области –до минус 6. В четверг днем ожидается ночная температура минус 4–6 при той же дневной, без осадков.

"Такая настоящая зимняя погода со снежком сохранится и в последующие дни. Ночная температура будет постепенно понижаться до минус 4-9, днем минус 1-6. Закончится неделя облачной погодой с небольшим снежком, температура воздуха будет близка к климатической норме", – пояснила Позднякова.

Ранее стало известно о приходе аномального холода в ряд российских регионов на текущей неделе. Настоящий холод ожидает жителей Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, а также Башкортостана и Татарстана. Кроме того, холодно будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске.