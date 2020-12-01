Столичных водителей предупредили об опасности на дорогах в первый день зимы

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Столичных водителей призвали быть внимательными на дорогах в первый день зимы. Затруднения движения на дорогах могут возникнуть вечером из-за снегопада, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Сложнее всего будет на МКАД у развязок и эстакад: в местах, где есть подъемы, во время снегопада часто возникают сложности с проездом грузовиков", – отметили в ведомстве.

В связи с этим специалисты посоветовали автомобилистам держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также помнить о более длинном тормозном пути.

Ранее МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице 1 декабря. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями водителям рекомендовали воздержаться от поездок.

По прогнозам Метеобюро, в Москве на текущей неделе температура воздуха постепенно опустится до минус 6 градусов. Также не исключается формирование снежного покрова.

