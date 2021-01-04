Москвичей предупредили о похолодании к концу недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Похолодание придет в столичный регион к концу недели, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Синоптики рассказали, что в ночь на 7 января столбики термометров будут показывать от -4 до -6 градусов, а в ночь на 8 января температура может опуститься до -11 градусов. Также ожидаются осадки в виде снега.

Ранее синоптики проанализировали погоду в Рождественские ночи в столице и пообещали, что температура воздуха в канун праздника в этом году будет близка к норме.

Метеорологи добавили, что в XXI веке 43 процента ночей перед Рождеством были теплыми – с минимальной температурой воздуха выше выше 9 градусов мороза. Именно эта температура является средней для Рождества по многолетним наблюдениям, уточнили синоптики.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее спрогнозировал 30-градусные морозы в январе. Синоптик также пообещал, что количество осадков в столице будет в пределах нормы.

