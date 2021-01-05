Сильный туман и гололед ожидаются в Подмосковье утром во вторник

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Сильный туман и гололед прогнозируются в Подмосковье. Об этом информирует пресс-служба областного главка МЧС.
Как передает Агентство "Москва", предупреждение о погодной опасности будет действовать до 10:00.
"В Московской области ожидается туман с видимостью 200–700 метров, слабый гололед", – подчеркнули в ведомстве.
В МЧС не исключили затруднения на дорогах и увеличения количества ДТП из-за непогоды. Водителям рекомендуется снижать скорость, избегать резких маневров и включать противотуманные фонари. Пешеходов также попросили быть предельно внимательными.
В ведомстве дополнительно порекомендовали гражданам с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов РФ. В частности, на Дальнем Востоке температурные отклонения от нормы составят до 25 градусов.
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