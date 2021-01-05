Сильный туман и гололед ожидаются в Подмосковье утром во вторник

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Сильный туман и гололед прогнозируются в Подмосковье. Об этом информирует пресс-служба областного главка МЧС.

Как передает Агентство "Москва", предупреждение о погодной опасности будет действовать до 10:00.

"В Московской области ожидается туман с видимостью 200–700 метров, слабый гололед", – подчеркнули в ведомстве.

В МЧС не исключили затруднения на дорогах и увеличения количества ДТП из-за непогоды. Водителям рекомендуется снижать скорость, избегать резких маневров и включать противотуманные фонари. Пешеходов также попросили быть предельно внимательными.

В ведомстве дополнительно порекомендовали гражданам с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов РФ. В частности, на Дальнем Востоке температурные отклонения от нормы составят до 25 градусов.