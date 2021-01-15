Жителей Подмосковья призвали реже пользоваться личным транспортом из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В субботу, 16 января, синоптики прогнозируют снегопад, поэтому автомобилистов Подмосковья призвали реже пользоваться личным транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

По словам специалистов, в Московской области может выпасть 4–8 сантиметров снега за сутки. Ветер усилится до 14 метров в секунду, а столбики термометров опустятся до минус 21 градуса.

"Тем, кто не может избежать поездки на личном транспорте, рекомендуется соблюдать скоростной режим и быть более внимательными на дороге. Также стоит воздержаться от парковки транспорта под рекламными конструкциями и деревьями", – говорится в сообщении.

Кроме того, пешеходов призывают не ходить под деревьями и линиями электропередачи, обходить шаткие конструкции, переходить дорогу только в разрешенных местах и надевать световозвращатели.

Для обеспечения комфортного и безопасного проезда транспорта дорожные службы продолжат контролировать погодно-дорожные условия.

Ранее сообщалось, что уровень снежного покрова в Москве в субботу, 16 января, может увеличиться на 4–8 сантиметров. Ухудшение погоды произойдет из-за очередного южного циклона.