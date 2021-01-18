Метеоролог рассказал, какие аномалии температуры ждут москвичей на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аномальное резкое изменение температур ожидается в Москве и области в течение недели. Сильные морозы сменятся оттепелью, заявил Москве 24 научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сегодня ночью температура достигала отметки минус 31 градус. Днем аномалия температуры составит на 11–12 градусов ниже многолетних значений. Настоящая морозная погода, хотя смягчается солнцем и безветрием. Но нынешняя неделя будет исключительно изменчива", – подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог отметил, что сейчас на европейскую часть России сильно влияет холодный воздух из приполярных регионов. В такой ситуации ночью происходит интенсивное выхолаживание почвы, приземной слой воздуха вымерзает.

"В ближайшие сутки ситуация существенно не изменится, – сообщил Вильфанд. – В спальных районах Москвы ночные температуры составят минус 21–23 градуса, по области – до минус 26 градусов мороза. В среду аналогичная ситуация: минус 15–20 по Москве, и до минус 25 – по области в пониженных участках рельефа".

Дневные температуры во вторник будут в диапазоне минус 12–14 градусов, по области – до минус 17. В среду от минус 10 до минус 15 градусов мороза. Сильный перепад температур ожидает москвичей в четверг днем.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра В четверг ночь будет холодной, минус 15–20. Днем – резкое, стремительное повышение температуры, увеличение облачности. К концу четверга температура будет стремиться к нулевой отметке.

Вильфанд сообщил, что теплая погода сформируется благодаря мощному циклону, который приближается к центру европейской части России.

"В пятницу днем уже оттепель, как и в субботу. Сильных осадков не прогнозируем. В субботу аномалия отклонения температур составит плюс 10–11 градусов. Такие погодные кульбиты в течение недели", – подчеркнул метеоролог.



В ночь на 18 января в Москве была зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы. Температура в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 23,6 градуса.