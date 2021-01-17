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Общество

21:28

Вильфанд заявил, что "нервная погода" будет в европейской части России

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Нервная погода" ожидается в европейской части Российской Федерации в течение недели. Сильные морозы позднее сменятся оттепелью, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Неделя на европейской территории будет, основываясь на терминологии Обухова, нервной. Я бы сказал, что очень нервной", – поделился Вильфанд. По его словам, нервозность погоды связана с резкими скачками температуры.

Вильфанд уточнил, что в первой половине недели жителей данной территории ожидают аномальные холода до 30 и более градусов мороза. Уже к пятнице, 22 января, наступит оттепель. В результате столбики термометров покажут до плюс четырех градусов.

"По предварительным расчетам, 23 января уже и ночные температуры будут около 0 градусов", – добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее синоптик пообещал в Москве "дно холода". По словам Евгения Тишковца, в первый день новый недели будут самые холодные сутки за четыре года.

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