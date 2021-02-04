Жителям столицы рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Подмосковье в четверг ожидается облачная с прояснениями погода и до 7 градусов мороза. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием циклона и связанного с ним холодного атмосфернго фронта. При облачной погоде с прояснениями во второй половине дня ожидается снег", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до минус 2 градусов в дневное время, в вечернее время – до 5–7 градусов мороза. Ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что городские службы ведут очистку столичных дорог из-за снегопада и проводят противогололедную обработку.

Москвичей призвали быть внимательными на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, а автолюбителей – с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех для уборочной техники и соблюдать скоростной режим.

Столичный Депранс предупредил водителей о гололеде на дорогах, в связи с чем автомобилистам рекомендовали быть особенно внимательными во время поездок за рулем.