Жителям столицы рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве и Подмосковье в четверг ожидается облачная с прояснениями погода и до 7 градусов мороза. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием циклона и связанного с ним холодного атмосфернго фронта. При облачной погоде с прояснениями во второй половине дня ожидается снег", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до минус 2 градусов в дневное время, в вечернее время – до 5–7 градусов мороза. Ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что городские службы ведут очистку столичных дорог из-за снегопада и проводят противогололедную обработку.
Москвичей призвали быть внимательными на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, а автолюбителей – с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех для уборочной техники и соблюдать скоростной режим.
Столичный Депранс предупредил водителей о гололеде на дорогах, в связи с чем автомобилистам рекомендовали быть особенно внимательными во время поездок за рулем.
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
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