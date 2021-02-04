Пульмонолог рассказал, можно ли лечить коронавирус паром

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Горячий пар может быть полезен людям, у которых проблемы с легкими, в том числе из-за COVID-19 и других вирусных инфекций, но эту процедуру нельзя проводить в случае, если температура тела выше 37,5 градуса. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог и терапевт, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко.

"Вообще горячее тепло, пар, парная баня, сауна и прочее достаточно благотворно действуют на дыхательные пути, способствуют расширению бронхов и усилению кровоснабжения легких и бронхов. Полезно ли это при коронавирусе? Для снятия общих симптомов поражения дыхания это неплохо", – рассказал Карабиненко.

По словам пульмонолога, паровые ингаляции при необходимости можно делать каждый день.

"Лучше делать их в вечернее время незадолго до сна. Не стоит добавлять туда никаких лекарств без рекомендаций врача", – добавил Карабиненко.

Ранее ученые нашли препарат, который эффективнее других лечит пациентов от коронавирусной инфекции COVID-19. Эксперты выяснили, что противовирусный препарат широкого спектра действия "Тапсигаргин" является эффективным средством против коронавируса SARS-CoV-2. До этого препарат применялся только для лечения трех основных типов респираторных вирусов человека: "простудных" коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и вируса гриппа А.