Россиян призвали пить кофе и газировку через трубочку

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Газированные напитки и кофе необходимо пить через трубочку, заявил стоматолог-ортопед Рауль Отхозория. Он рассказал о главных правилах по уходу за своими зубами.

"Визиты к стоматологу для многих – стрессовая ситуация, особенно в запущенных случаях, когда лечение требует времени и серьезных финансовых затрат. Во избежание таких ситуаций стоит заботиться о своих зубах в ежедневном режиме", – поделился он в беседе с "Мослентой".

Эксперт призвал не игнорировать регулярный уход: чистить зубы минимум два раза в сутки, менять зубную щетку один раз в три месяца и избегать температурных перепадов.

Также следует уточнить у своего врача, какая паста и щетка больше всего подойдут зубам. Важно не пренебрегать профилактическими осмотрами, ведь благодаря им можно выявить кариес на ранней стадии.

Отхозория посоветовал купить ополаскиватель, зубную нить и ирригатор. По мнению эксперта, важно добавить в свой рацион твердые овощи, фрукты и молоко.

Ранее Отхозория рассказал о продуктах, которые больше всего вредны для зубов. В данный перечень попали газировка, липкие конфеты, карамель, чай, красное вино и соусы.

"Доктор 24": вопросы стоматологу

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