Врач назвала три самые частые ошибки, которые допускают любители кофе

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Употребление кофе натощак или на фоне недосыпа, а также отказ от воды после тонизирующего напитка являются главными ошибками его любителей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Нельзя пить кофе натощак. Это действительно провоцирует проблемы с желудком. Дело в том, что кофе повышает кислотность. Поэтому тем, у кого уже есть какие-то предрасположенности или нарушения, да и в принципе здоровому человеку пить его натощак нельзя", – предупредила специалист.

Вторая часто встречающаяся ошибка – это употребление тонизирующего напитка после бессонной ночи.





Елена Соломатина врач-диетолог Когда мы не высыпаемся, у нас повышается уровень кортизола – гормона стресса. То есть человек сам по себе уже становится достаточно нервозным. Много кофе в данном случае может еще больше усилить эту тревожность и нервозность.

Также люди совершают ошибку, когда не пьют воду после кофе. "Кофеин действует как диуретик. Поэтому не забываем после него пить воду, иначе можно получить обратный эффект. Вместо бодрости наступит усталость. Может быть туман в голове, спутанность сознания, невозможность сосредоточиться. И человек может попасть в ловушку. Он думает, что кофе его недостаточно взбодрил, пьет еще, но оказывается, что ему просто нужна вода", – заключила диетолог.

Ранее россиянам рассказали, с чем лучше не употреблять кофе. В частности, рекомендуется не добавлять в напиток сливки, так как это повысит его калорийность. То же самое касается сахара и сиропов. Кроме того, отказаться от кофе со сладкой выпечкой на основе маргарина стоит тем, кто страдает от ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, артериального давления, диабета и повышенного холестерина.

