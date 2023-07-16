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Самую большую чашку кофе в России сварили в Твери, передает РИА Новости.

Отмечается, что чашку высотой больше 2-х метров установили на набережной Афанасия Никитина. На этом месте проходит празднование Дня города и 888-летия областной столицы.

Провести эту акцию с инициативой выступил бренд Poetti, который принадлежит компании "Милфудс". Она купила бизнес финской Paulig в Российской Федерации.

Чтобы заварить большую кружку использовали около 100 килограммов натурального кофе из зерен 100% арабики средней степени обжарки. В свою очередь, представители Книги рекордов России зафиксировали этот рекорд.

"Мы стремимся к тому, чтобы жители Тверской области могли гордится кофеобжарочным заводом и продуктом, который производится на территории региона. Отныне Тверь нанесена на кофейную карту не только России, но и мира благодаря установленному рекорду, а также по праву может претендовать на звание кофейной столицы", – заявил директор по маркетингу компании "Милфудс" Михаил Глухов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове установили рекорд России по приготовлению самого большого ролла "Калифорния". Вес готового блюда составил 302 килограмма. Приготовлением гигантского ролла занимался коллектив ресторана "Соко" под руководством шеф-повара Никиты Андреева.

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