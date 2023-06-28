Самый большой в России ролл приготовили в подмосковном Щелкове

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В подмосковном Щелкове установили рекорд России по приготовлению самого большого ролла "Калифорния". Об этом сообщает телеканал "360".

Вес готового блюда составил 302 килограмма. Для него использовали больше 170 килограммов риса, по 40 килограммов снежного краба и сливочного сыра, несколько десятков килограммов огурцов и лосося, а также два килограмма водорослей нори.

Приготовлением гигантского ролла занимался коллектив ресторана "Соко" под руководством шеф-повара Никиты Андреева. Импровизированную кухню они обустроили в Центральном парке города. Получившийся ролл поделили и бесплатно раздали гостям ресторана.

Ранее в Анапе приготовили самый большой в России бургер. Его высота составляла 77 сантиметров, а диаметр превышал 1,5 метра. Весил сэндвич почти 800 килограммов.



Самый большой в России бургер приготовили в Анапе