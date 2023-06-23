Врач назвала улучшающий мозговую деятельность напиток

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Употребление кофе улучшает мозговую деятельность. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук За счет усиления кровообращения и улучшения микроциркуляции кофе помогает поддерживать когнитивную функцию на хорошем уровне и улучшает память.

По словам диетолога, в день достаточно пить одну-две чашки кофе между приемами пищи. "Увлекаться большим количеством этого напитка нельзя. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как магний, кальций, железо и цинк, которые очень важны для поддержания здоровья и иммунного статуса человека", – объясняет эксперт.

Также стоит помнить о том, что кофе обезвоживает организм. Поэтому после его употребления следует обязательно выпить стакан воды, чтобы поддержать водный баланс.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Кофе показан не всем. Для людей с гипертонической болезнью, с нарушением ритма сердца это не самый лучший напиток. Он может приводить к повышению артериального давления, поддерживать аритмию или усугублять нарушение ритма сердца.

Ранее россиян предупредили о вреде употребления кофе натощак. Отмечается, что эта привычка может спровоцировать болезни желудка, поскольку напиток раздражает его стенки. Кроме того, излишне повысить в организме уровень гормона стресса – кортизола, который и так рано утром достигает пиковых значений.

