Врач перечислила продукты для подготовки кожи к весне

Фото: 123RF/xload

Рыба, печень трески, капуста, киви и оливки помогут подготовить кожу к наступлению тепла и придать ей естественное сияние. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога и нутрициолога Ангелину Водолазкую.

В первую очередь эксперт посоветовала употреблять красную рыбу (атлантический лосось), в котором содержится много омега-3 жирных кислот. Благодаря этому компоненту происходит укрепление и восстановление кожного барьера после зимы, а астаксантин в составе рыбы позволяет сохранять молодость и здоровый вид кожи.

Также зимой коже не хватает витамина D, который есть в печени трески. Данный продукт содержит витамин А, способствующий обновлению кожи и ее защите от внешних факторов – УФ-излучения и синего света. Однако специалист предупредила, что печень трески нужно употреблять в меру.

Кроме того, врач рекомендует есть капусту, содержащую витамины С и К, а также кремний.

"Витамин C не только придает нашей коже естественное сияние, но и укрепляет наш иммунитет. Кремний улучшает образование коллагена в коже и поддерживает здоровье волос и ногтей", – уточнила Водолазкая.

При этом она также посоветовала употреблять оливки, которые являются одним из важных элементов в средиземноморской диете. Гидрокситиозол в составе оливок увеличивает способность кожи к регенерации, выравниванию тона и пигмента.

Еще один продукт, позволяющий усилить защитную функцию кожи и улучшить цвет лица благодаря полифенолам в составе, – киви. Именно в этом продукте есть необходимое количество витамина С.

Более того, диетолог напомнила о необходимости гидратации организма, чтобы увлажнять кожу изнутри. По ее словам, нужно выпивать не менее 1,5–2 литра воды в день. Также она посоветовала дополнительно принимать витамины, чтобы поддержать кожу в период подготовки к весне.

Ранее врач-нутрициолог Елена Быстрова сообщила, что твердые сорта сыра, рыба, орехи и тыквенные семечки улучшают состояние ногтей. Как она отметила, дефицит таких необходимых элементов, как кальций и цинк, может привести к появлению белых точек и борозды на ногтевой пластине, а также воспалению кутикулы.



Косметолог рассказала, как подобрать сыворотку для лица